ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರಝಾ ಮಿಂಚು; ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದ ಸಿಕಂದರ್

<p><strong>ದೆಹಲಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್–8ರ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೂಪರ್–8ರಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ ಅವರು ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. </p><p><strong>50+ ರನ್ 3 ವಿಕೆಟ್</strong></p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 72 ರನ್ ಹಾಗೂ 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. </p><p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರನ್</strong></p><ul><li><p>ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ 72 ರನ್ ಮತ್ತು 3/29</p></li><li><p>ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ 72 ರನ್ ಮತ್ತು 3/34</p></li><li><p>ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್ 67 ರನ್ ಮತ್ತು 3/19</p></li><li><p>ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೊ ಅಜೇಯ 66 ರನ್ ಮತ್ತು 4/38</p></li><li><p>ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 52 ರನ್ ಮತ್ತು 3/12</p></li></ul>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 153 (ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ 73, ಕ್ಲೈವ್ ಮದಾಂದೆ ಔಟಾಗದೇ 26; ಕ್ವೇನಾ ಮಫಾಕ 21ಕ್ಕೆ 2, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 40ಕ್ಕೆ 2). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 17.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 154 (ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 31, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 42, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ಔಟಾಗದೇ 30; ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ 29ಕ್ಕೆ 3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ</p>