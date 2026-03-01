ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರಝಾ ಮಿಂಚು; ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದ ಸಿಕಂದರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:45 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
T20 World CupWorld RecordZimbabweT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT