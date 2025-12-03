ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಸತ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:33 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ‘ಡೆವಿಲ್‘ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ‘ಡೆವಿಲ್‘ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ: ದರ್ಶನ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಘೋಷಣೆ
ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ: ದರ್ಶನ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಘೋಷಣೆ
kannada movieDarshanDevil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT