ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ: ದರ್ಶನ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಘೋಷಣೆ

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.5ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರವುದಾಗಿ ಮಾಹಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ 'ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂಬ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಇರುವ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಟೀಸರ್ ಒಂದನ್ನು ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮಿಲನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.