ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ನಟ ದೀಪ್‌ ಸಿಧು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಧು, ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬಿ ನಟಿ ರೀನಾ ರೈ ಅವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತ ನಡೆದಾಗ ಸಿಧು ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಸಹ ಇದ್ದರು. ರೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Last Pic of @deepsidhu.official from Valentine's Day with girlfriend, @thisisreenarai 💔 They were traveling together when the accident happened.

.

.#deepsidhu #reenarai pic.twitter.com/xPH6kF5VbV

— torontosanju (@torontosanju) February 15, 2022