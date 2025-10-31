<p>ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೇನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರೇನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಧೀರೇನ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಸ್ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಧೀರೇನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ ಕೆಆರ್ಜಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗಿನ ‘ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100’ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ‘ಶಿವ 143’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧೀರೇನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಧೀರೇನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೆಆರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಧೀರೇನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸದ್ಯ ದಿಗಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೌಡರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಆರ್ಜಿ, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ನಟನೆಯ ‘ಉತ್ತರಕಾಂಡ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಧೀರೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>