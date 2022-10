ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌–ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ 'ಕೆಡಿ'

ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ 'ಜೋಗಿ' ಪ್ರೇಮ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಕೆಡಿ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಟೀಸರ್‌ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

"Once you enter the battlefield, war is inevitable. If you die, the heaven is yours. If you win, the throne is yours."

