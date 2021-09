‘ಬಿಗಿಲ್‘ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಟ್ಲಿಗೆ 35 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೂ ಕೇವಲ 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ (ಆಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್) ಇಂದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಆಟ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ನಟ–ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಟ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy birthday darling @Atlee_dir 🤗😘😘Wishing you nothing but the best as always 😍😍🤗🤗Have a blessed year ahead 👍👍💪Thank you so much for the most memorable night of my life 😍😍🤗🤗🤗 love u baby 🤗 pic.twitter.com/vXUpu09F9z

— Arya (@arya_offl) September 21, 2021