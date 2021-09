ಗಾನ ಗಂಧರ್ವನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ಮರಣೆ

ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ ಎಸ್‌.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಾದ ಇಂದು (ಸೆ.25) ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಪಿಬಿ ನಿಧನರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಈ ದಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಪಿಬಿ ಹಾಡಿರುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಸ್‌ಪಿಬಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು #SPBalasubrahmanyam ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಹಾಕಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಕ ಎಸ್‌.ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು 2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 25ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"There is no end to song. It travels with us forever" -SPB

And so you do sir ♥️

Only your physical entity left us

Not ur immortal voice.♥️#FirstDeathAnniversary💐#SPBalasubrahmanyam pic.twitter.com/Wegd6dmPj5 — 🎶🎶🍁Krishna🍁🎶🎶 (@my_dark_world__) September 25, 2021

Remembering 1st year Anniversary of The Legend - #SPBalasubrahmanyam Sir.. 🥺🥺 That Voice... 🎶 It Hurts.. 💔 You r always living in everyone's hearts through your Voice Sir... ❤️ #SPB pic.twitter.com/GRbnJnwPiH — Dr. G. Sakthi vignesh MD., FPCI (@sakthivignesh88) September 25, 2021