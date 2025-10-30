ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
cinema
‘ಗತವೈಭವ’ಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಾಥ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:28 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:28 IST
ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿತು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಂತ್ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ
–ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌ ನಟಿ
