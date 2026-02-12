ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

<p>ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ’ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೊಮೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. <br><br>ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ, ‘ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೈಲಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು' ನೋಡಬಹುದು. 20ಸೆಕೆಂಡಿನ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಫೆ. 15ರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು, ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಕಾಂತಾರ’, ‘ಬಘೀರ’, ‘ಯುವರತ್ನ’ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ, ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತಾದ ‘ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ’ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>