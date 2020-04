ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಂಬನಿ

ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #IrrfanKhan ಇಂಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಟಾಪ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದಾಗ ಹೀಗಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಹಾಗೇ ಪರಿಚಿತರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವ’ ಎಂದು ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

When we thought nothing could make us feel worse,this happened. I think I will refuse to believe you are no more by watching all your work time n again n again n again. I have known you that way n shall continue to know you that way for ever. You ARE the best we have #IrrfanKhan

— taapsee pannu (@taapsee) April 29, 2020