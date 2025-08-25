ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಎದುರು ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಂಗಳೂರು ಪರ ಶರತ್‌ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:56 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:56 IST
ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಪರ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಖರಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂಪ್‌ ರಾಘ ಟಿ.
CricketMaharaja Of Mysore

