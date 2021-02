ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ನಟನೆ ‘ಅಟ್ಯಾಕ್’ ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಅಟ್ಯಾಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಗೂ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್‌.

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ 2 ದಿನ ಮೊದಲು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್‌.

‘ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಥಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಟ್ಯಾಕ್‌. ಈ ಜಾನರ್‌ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“Attack" - a taut, action entertainer with a strong storyline...a genre I love! In theatres, this Independence Day..Release Date- 13th August, 2021 @PenMovies @johnabrahament @jayantilalgada @ajay0701 @LakshyaRajAnand @MogreYogendra @minnakshidas @SanyukthaC

