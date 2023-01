ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯ 'ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಬೆಡಗಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

ಮುಂಬೈ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್’ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಬೆಡಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ’ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I’m glad and excited to be a part of this project !

Thank you @vivekagnihotri sir for this opportunity 🙏🏻

🧿 https://t.co/Sx44H7mJzW

— Sapthami Gowda (@gowda_sapthami) January 13, 2023