ಶಿಕಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಶಿಕಾರಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ, 1990ರ ದಶಕದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚೋಪ್ರಾ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Must Watch : Kashmiri Hindu Women Breaks down and takes on Vidhu Vinod Chopra on Shikara as @neelakantha sitting next to her tries to calm her dowm

The shocking part is Vidhu Vinod Chopra replying "Truth has two sides" pic.twitter.com/rbUeKuqVa5

— Ashish (@kashmiriRefuge) February 7, 2020