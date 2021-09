ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ, ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು

ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು(76) ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಹಿಂದುಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Actor Saira Banu, wife of late veteran actor Dilip Kumar, was admitted to Hinduja Hospital in Khar, Mumbai after she complained of issues related to blood pressure three days ago. She has been shifted to the ICU ward today pic.twitter.com/wQKKh0ILB0

