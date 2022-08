'ಲೈಗರ್' ಟ್ವಿಟರ್‌ ವಿಮರ್ಶೆ: ವಿಜಯ್‌ ಅಬ್ಬರ; ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಲೈಗರ್’ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

One word review:- Excellent One of the best movies related to journey of a wrestler and fight scenes were so classic. #VijayDevarakonda as usual nailed his role in movie.#MikeTyson played an excellent role.#AnanyaPanday was so hot and pretty.#Liger #LigerReview pic.twitter.com/fNzJaH728X — 𝙰𝚑𝚊𝚍 (@catzproud) August 25, 2022

Just finished watching the movie it’s kickass movie 2nd half veralevel what a Craze for this man In TamilNadu Huge blockbuster .TN (Rating 4.5/ 5) Multi Talented @TheDeverakonda#LigerHuntBegins #ligerreview #Liger pic.twitter.com/EPOa4IUhlY — JACK (@AJ46464646) August 25, 2022

ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಅಭಿನಯ, ವಿಜಯ್‌ ಫೈಟ್‌ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಟರ್‌ ಜೀವನ ಕತೆಯನ್ನು ಪೇಲವವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

One of the Worst Ever Climax in the History of Indian Cinema#LigerSaalaCrossbreed #ligerreview #LigerMovie #Liger — Movies For You 🇮🇳 (@Movies4u_Officl) August 25, 2022

ವಿಶ್ವದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ದಂತಕತೆ ಮೈಕ್‌ ಟೈಸನ್‌ ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು...

India talk complete Positive untadi Don’t believe in any fake reviews Mass Cinema Mass Audience ki connect avthadi!#Liger #BlockBusterLiger #ligerreview #VijayDeverakonda @TheDeverakonda @PuriConnects pic.twitter.com/oNgkCSxzhW — Ꮲ ʀ ᴀ ᴋ ᴀ s ʜ (@TheVerma_) August 25, 2022

