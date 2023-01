ಹೈದಾರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಸದಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದೀಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್‌ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ ’ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ, ನಿನ್ನಂದಾಗಿ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನೀನಿರುವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy birthday NSG! Thank you for putting things in perspective... for lifting me up and for being you always! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KBBD3x5bXV

