ಅಭಿಮಾನ ಯುದ್ಧ? ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌–ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು 'ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಾರ್‌' ತಾರಕಕ್ಕೆ!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಆಳೆತ್ತರದ ಕಟೌಟ್‌ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪೈಪೋಟಿ ಈಗ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಇಲ್ಲ.

ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕದನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರು ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ಕಾಳಗ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ರೇಜಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಮಧ್ಯೆ ಕದನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ. ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ‘ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು’ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಅಲ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೊ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. #ಫೇಕ್‌ಬಾಪ್‌ಅಲ್ಲುಅರ್ಜುನ್‌ ಮತ್ತು #ಫೇಕ್‌ಕ್ವೀನ್‌ಮಹೇಶ್‌ಬಾಬು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡಿ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸತು. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

