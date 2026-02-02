ನಮಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾತು

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಟನೆಯ ‘ಮರ್ದಾನಿ 3’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ: ‘ಮರ್ದಾನಿ 3’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.‘ಮರ್ದಾನಿ’ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>ಅಭಿರಾಜ್ ಮಿನವಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹28 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಟಿ, ‘ಮಾರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮನರಂಜನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಮರ್ದಾನಿ 3, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಕಿದ್ದರೆ, ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಘನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>