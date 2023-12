₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್' ಸಿನಿಮಾ

Sam Bahadur marches on with pride & victory at the box office, and we are grateful! 🙏❤#Samबहादुर in cinemas now!



Book your tickets:

🔗- https://t.co/QXKhxjxNAS

🔗- https://t.co/KdhITDG0Gd#SamIsHere #SamBahadur@meghnagulzar @vickykaushal09 @sanyamalhotra07… pic.twitter.com/Cat6wV9hxL