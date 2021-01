54ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ, ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಆರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಇಂದು 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಎಆರ್‌ರೆಹಮಾನ್‌ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೆಹಮಾನ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮನ್ ಡಿಪಿ

ರೆಹಮಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಪೋಸ್ಟರ್‌ವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂದು ಹಲವರ ವ್ಯಾಟ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನ ಕಾಮನ್ ಡಿಪಿ(ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಟರ್‌) ಆಗಿದೆ.

Wishing the pride of Indian cinema Isaipuyal @arrahman a very happy birthday 🤗❤️ #HappyBirthdayARRahman #HappyBirthdayARR pic.twitter.com/GxbqwCeu0v — Vijay Fans Trends (@VijayFansTrends) January 6, 2021

ಸದ್ಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ರೆಹಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

A pure soul. A scale for us to measure against and keep improving. A mentor and a healer. Wishing you happier and healthier days ahead Genius ❤️#HappyBirthdayARRahman #HBDARRahman pic.twitter.com/ksNd7hmc0e — Vivek Lyricist (@Lyricist_Vivek) January 5, 2021

Happy birthday to the GREATEST MAGICIAN to the music world @arrahman ❤#HappyBirthdayARRahman behalf from #Prabhas fans 💐 pic.twitter.com/FGs6XX4Akj — Prabhas Army™ (@PrabhasFanArmy) January 6, 2021

Very happy to release the Common DP of Isai Puyal @arrahman on occasion of his 54th birthday! Thank you for all the lovely music & moments you keep giving us... ♥️#Ayalaan#HBDARR54#HBDARRahman#HappyBirthdayARRahman@RahmaniacIndia@MaduraiRahmania@SenthilNathanKs pic.twitter.com/GhOrDzHs8n