ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ’ದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು: ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:06 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಖಿಲ್‌ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಖಿಲ್‌ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ‘ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್‌’ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಪ‍ತ್ತೆಯೇ ಸವಾಲು
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ‘ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್‌’ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಪ‍ತ್ತೆಯೇ ಸವಾಲು
TollywoodTelugu FilmAkkineni Nagarjuna

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT