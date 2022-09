ಕಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಧನುಷ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆಪ್ತರು, ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಧನುಷ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧನುಷ್‌ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್‌‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Indian Cinema's Pride, Actor #Dhanush becomes the 1st Kollywood Actor & 2nd South Indian Actor to have 11 Million Followers on #Twitter 🥳👏🏼👑💥@dhanushkraja @TwitterIndia @theSreyas @RIAZtheboss @V4umedia_ pic.twitter.com/AyIZJXTYLz

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 13, 2022