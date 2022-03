Oscars 2022: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ನಟನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ವಿಲ್‌ ಸ್ಮಿತ್

ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್‌: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ನಟನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕ ಕ್ರಿಸ್‌ ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಲ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್‌ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಜಾಡಾ ಪಿಂಕೆಟ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್‌ ರಾಕ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಾಡ ಪಿಂಕೆಟ್‌ ತಲೆಯ (ಜಾಡ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು) ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Can't believe what I just saw live on screen pic.twitter.com/YiijPRQENt

— Guy Springthorpe (the pistol slug) (@GuySpringthorpe) March 28, 2022