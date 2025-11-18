<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಓಸ್ಲೋ: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 56 ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ) ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.</p><p>‘ಓಸ್ಲೋ: ಎ ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್‘ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಶಾ ಪುಂಗಲಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆರಾ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಾನರ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ: ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ನಟ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು, ‘ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ‘ಓಸ್ಲೋ: ಎ ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಐಎಫ್ಎಫ್ಐನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಎಫ್ಎಫ್ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 25 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 20 ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>