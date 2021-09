50 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಿಣಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರು ಸೆ. 2 ಕ್ಕೆ 50 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟ–ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜಿವಿ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿರುವವ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಒಳಿತಿಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ಷಣ ಉರಿಯುವ ಸೂರ್ಯನಾಗುವ. ತನ್ನ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು‘ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಟ–ನಟಿಯರು ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ನಟನೆಯ ‘ಬೀಮಾಲ್ ನಾಯಕ್‘ ಹಾಗೂ ‘ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು‘ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ‘ಭೀಮಾಲ್ ನಾಯಕ್‘ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

Many many happy returns of the day to my @PawanKalyan garu . May this day and the coming year bring you more n more peace and happiness. pic.twitter.com/pPlWr3u34S

— Allu Arjun (@alluarjun) September 2, 2021