ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ‘ಫ್ಯಾಂಟಮ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಶಾಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಅನೂಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Getting ready for the first shot with @KicchaSudeep sir. #Phantom is underway

P.S: He nailed it 😊 pic.twitter.com/zuEmoSDjVu