ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ಜನ್ಮದಿನ: 35ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಮಾಫಿಯಾ, ವೀರಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್

ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ಇಂದು (ಜುಲೈ 4) 35ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಮಾಫಿಯಾ’ ಹಾಗೂ ‘ವೀರಂ‘ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.

ಎರಡು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

He had Two choices

Honesty or Blood 👿🙌🏽

Happy birthday to our Dynamic prince @PrajwalDevaraj sir #Mafia Shoot in final stage @PrabhudevaAditi @ShineShetty_ @films_kumar pic.twitter.com/zkAzhnxsKr

— Lohith H (@LOHITH_director) July 4, 2022