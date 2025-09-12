ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂದರ್ಶನ | ಏರುಪೇರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದೇ: ನಟ ಪ್ರವೀಣ್‌ ತೇಜ್‌ ಸಿನಿಪಯಣ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪ್ರವೀಣ್‌ ತೇಜ್‌ ನಟನೆಯ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್‌ ಚಿತ್ರ ಇಂದು (ಸೆ.12) ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ಪೂರೈಸಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು...

ಪ್ರ

ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜತೆ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಈತನಕದ ಸಿನಿಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಪ್ರ

ಈತನಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?

ಪ್ರ

ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? 

ಪ್ರ

ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ‌ನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಹೀರೊ ಕನಸಿಲ್ಲವೆ?

ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು...

Sandalwoodkannada MoviesActorNew Moviespraveen tez

