ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್‌–2 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುಷ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೊ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

‘ಕೆಜಿಎಫ್–2ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಶ್ ಅವರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ನಟನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ. ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Big congratulations to KGF2 . Swagger performance & intensity by @TheNameIsYash garu. Magnetic presence by @duttsanjay ji @TandonRaveena ji @SrinidhiShetty7 & all actors. Outstanding BGscore & excellent visuals by @RaviBasrur @bhuvangowda84 garu . My Respect to all technicians.

— Allu Arjun (@alluarjun) April 22, 2022