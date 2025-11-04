'ರಾತ್ ಅಕೇಲಿ ಹೇ’ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ IFFIನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ‘ರಾತ್ ಅಕೇಲಿ ಹೇ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ, ತನಿಖೆ, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಆರ್ಎಸ್ವಿಪಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಗಫಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ರಾತ್ ಅಕೇಲಿ ಹೇ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜತಿಲ್ ಯಾದವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸ್ಮಿತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್, ರಜತ್ ಕಪೂರ್, ದೀಪ್ತಿ ನಾವಲ್, ಇಲಾ ಅರುಣ್, ರೇವತಿ, ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೇಟಿಯಾ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ರಾತ್ ಅಕೇಲಿ ಹೈ’ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (IFFI) ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>