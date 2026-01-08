ರಾಜ್. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ: ನಟನೆಗೂ ಸೈ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಸೈ

<p>ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ರಾಜ್. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಕೃಷ್ಣ to ರಾಕಿ ಭಾಯ್: ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೆ ಯಶ್ ಪಯಣ.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘45’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ . ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿನಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. <br><br>ಸದ್ಯ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ‘ಕರಾವಳಿ’, 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ', 'ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ', 'ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ', 'ಟೋಬಿ', 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>