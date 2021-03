ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌’. ಜೂನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.



ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀತೆಯ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌



ಇಂದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ.

ಸೀತಾ ಆಗಿರುವ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಹಸಿರು ಸೀರೆ, ಕೆಂಪು ರವಿಕೆ, ಉದ್ದ ಜಡೆಯ ಸೀತಾಳಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲಿಯಾ.

ಆಲಿಯಾಗೆ ರೌದ್ರಂ ರಣಂ ರುಧಿರಂ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌) ತೆಲುಗಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್‌, ಒಲಿವಿಯಾ ಮೊರಿಸ್‌, ಆಲಿಸನ್ ದೂಡಿ ಹಾಗೂ ರೇ ಸ್ಟೀವನ್‌ಸನ್‌ ಮೊದಲಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 13ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರವು 1920ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲುರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಲಿಯಾ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಥಿಯಾವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌, ರಾಮ್‌ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಅಜಯ್‌ದೇವಗನ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.