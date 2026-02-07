ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿ: ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:56 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:56 IST
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಂತೆ ಇದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಹಲವು ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಅಮ್ಮ.
–ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್‌, ನಟಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
–ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್‌, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ
Film festivalbangalore international film festival

