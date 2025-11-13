ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ರಜಿನಿ–ಕಮಲ್ ಜೋಡಿಯ ತಲೈವಾ 173ನೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:42 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆರೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿ–ಕಮಲ್‌: 46 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಗಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿ–ಕಮಲ್‌: 46 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಗಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಮಾಲ್‌: ₹504 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಮಾಲ್‌: ₹504 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ
rajanikanthNew MoviesKamal Haasan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT