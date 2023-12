ಜ.26ಕ್ಕೆ ‘ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಪಾರ್ಟಿ’ ತೆರೆಗೆ

ಎಲ್ರೂ ಇಲ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ ಕೇಳಿ! ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.. ಸೈಲೆನ್ಸ್.. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ!!



The Bachelors are here to officially declare that 26th Jan is NOT a dry day ☺️



ಈ ಸಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರು!#BachelorPartyOnJan26 #Jan26NotADryDay#BachelorParty pic.twitter.com/OV47QBezPc