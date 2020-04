ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಎಂದ ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ತರಾಟೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾ ನನಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವರ್ಮಾ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಫೂಲ್‌ ಮಾಡಲು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Sorry to disappoint, but now he tells me it’s a April Fool joke 😳 it’s his fault and not mine

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 1, 2020