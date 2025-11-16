ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
entertainment
PHOTOS | ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ನಗೆ ಬೀರಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

ರಮ್ಯಾ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

ಮಾದಕ ನೋಟ ಬೀರಿದ ರಮ್ಯಾ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

ರಮ್ಯಾ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ 

