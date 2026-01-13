ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ

<p>1996ರಲ್ಲಿ ‘ರಾಜಾ ಕಿ ಆಯೇಗಿ ಬಾರಾತ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಉರುಳಿದೆ.</p>.<p>ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಮರ್ದಾನಿ 3’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕುತೂಹಲ, ಭಯ, ಕಥೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಈಗ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಉರುಳಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೊಸಬಳಾಗಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳಲು ಕಥೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತಾವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 47 ವರ್ಷದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ. </p>.<p>‘ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ‘ನೋ ಒನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ’ದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ, ‘ಮರ್ದಾನಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಡಿ ಇಡದೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಕಂಡವು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಿ. </p>.<p>ರಾಣಿ ನಟನೆಯ ‘ಮರ್ದಾನಿ 3’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 30ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿರಾಜ್ ಮಿನವಾಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>