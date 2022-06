ಮಾಸ್‌ ಮಹಾರಾಜ ರವಿ ತೇಜ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮರಾವು‘ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ತೆಲುಗಿನ ‘ಮಾಸ್‌ ಮಹಾರಾಜ‘ ಖ್ಯಾತಿಯ ರವಿ ತೇಜ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮರಾವು ಆನ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ‘ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರವಿ ತೇಜ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

Duty begins from JULY 29th ! See you at the theatres :)#RamaRaoOnDuty #RamaRaoOnDutyOnJULY29 😎 pic.twitter.com/SOESJYmrbb

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) June 22, 2022