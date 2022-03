ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ‘ಹೋಮ್‌ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಏ.1ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಟರಾದ ಸುದೀಪ್‌, ಯಶ್‌, ಗಣೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರೂ ಈ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓ ಗಂಡಸರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?

Dear Men, Will you accept this challenge with your home minister?? #homeministerchallenge@KicchaSudeep @Official_Ganesh @PrajwalDevaraj @TheNameIsYash pic.twitter.com/wOdSBlzOcg

— Upendra (@nimmaupendra) March 27, 2022