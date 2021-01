ರೌದ್ರಂ ರಣಂ ರುಧಿರಂ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌) ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ್‌ಚರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಕೋಮರಾಮ್‌ ಭೀಮ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅಲ್ಲುರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜು ಹಾಗೂ ಭೀಮ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The CLIMAX shoot has begun!

My Ramaraju and Bheem come together to accomplish what they desired to achieve... #RRRMovie #RRR pic.twitter.com/4xaWd52CUR

— rajamouli ss (@ssrajamouli) January 19, 2021