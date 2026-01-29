ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಸಿಕ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 11:20 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 11:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಸ್ಪಿರಿಟ್‌’ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898ಎಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಔಟ್
‘ಸ್ಪಿರಿಟ್‌’ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898ಎಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಔಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್‌’ ತೊರೆದು ಅಲ್ಲು–ಅಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ
ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್‌’ ತೊರೆದು ಅಲ್ಲು–ಅಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:OTTಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ ’ಕಲ್ಕಿ–2898 AD’!
OTTಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ ’ಕಲ್ಕಿ–2898 AD’!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ ಚಿತ್ರ
₹1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ ಚಿತ್ರ
PrabhasDeepika PadukoneSai PallaviNew MoviesKalki

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT