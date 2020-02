ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾ ರಮ್ಯಾ ಎಂದ ಜಗ್ಗೇಶ್

ಕಲಾಬಂಧು @puneethrajkumar.official ನನ್ನ imitate ಮಾಡಿದ vedio ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.. ಕೆಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಡೆದ ಹಾಲಾಯಿತು ಮನಸ್ಸು..ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಈಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ..ಈಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ..ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ನಟಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.. come back ರಮ್ಯ..God bless...

A post shared by 𝐉𝐀𝐆𝐆𝐄𝐒𝐇 𝐒𝐇𝐈𝐕𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐀𝐏𝐏𝐀 (@actor_jaggesh) on Feb 18, 2020 at 3:04am PST