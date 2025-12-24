ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

Kannada Movie: ‘ಮಾರ್ಕ್‌’ ಭಾಗವಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ

ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುದೀಪ್‌ 
ಸುದೀಪ್‌ 
Sandalwoodkannada Movieskannada moviekiccha Sudeep

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT