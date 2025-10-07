ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:37 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:37 IST
ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ

ಚಾರ್ಲಿ 777, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್ 10ರ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಿ ಧರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ

ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿದ ಪೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

