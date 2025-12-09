<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 67 ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ರಿನಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಡೋಚಿ ವಿವಿಯನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ನಿಕೋಲ್ ಶೆರ್ಜಿಂಗರ್, ವಾಲ್ಟನ್ ಗೊಗ್ಗಿನ್ಸ್, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಶೈ ಗಿಲ್ಜಿಯಸ್-ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಕೋಲ್ ಎಸ್ಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೋಹ್ ವೈಲ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮದ್ರಾಸ್ HC ನ್ಯಾ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದ ಪಣ: ಏನಿದು ವಿವಾದ?.ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಅಪಹರಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು. <p>ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಮುಖರ್ಜಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರ ಆ ಲುಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಶಾರುಕ್ ಲುಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು?</strong></p><p>ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಮಾದರಿ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಆ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಕೊರಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸರಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜದಂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.ಧುರಂಧರ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ನ ಕರಾಳ ಲೋಕ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ: ಬಂಗಾಳ BJP.LEPAKSHI | ‘ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ ಈ ಕಂಬ’: ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ.ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರ ಒಳಿತಿಗೇ ಹೊರತು, ಹೊರೆಯಾಗಲು ಅಲ್ಲ: PM ಮೋದಿ.ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರ ಒಳಿತಿಗೇ ಹೊರತು, ಹೊರೆಯಾಗಲು ಅಲ್ಲ: PM ಮೋದಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>