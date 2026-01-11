ಗುಜರಾತಿನ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ₹22 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್‌

<p>ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ವಾರಾಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹22 ಲಕ್ಷ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಧಿಕ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸೋನು ಸೂದ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ.<p>‘ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.’ ಎಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರು ’ಗೋವುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತವೆ.’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಫತೇಹ್’ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>