ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಪಿತೃ ವಿಯೋಗ: ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

<p><strong>ತಿರುವಂತಪುರ</strong>: ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲಯಾಳ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಮಲಯಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಂದೆಯಂತೆ ಧ್ಯಾನ್ ಅವರು ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ 'ತಿರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧ್ಯಾನ್, 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಧ್ಯಾನ್ ಅವರು ಇಂದು 37ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಿರಿಯ ಮಗ ಧ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ವಿನೀತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ತಿರಾ'ಕ್ಕೆ ವಿನೀತ್ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್:</strong></p><p>ತೀವ್ರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1977ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎ. ಬ್ಯಾಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಣಿಮುಳಕ್ಕಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p><p>1984ರಲ್ಲಿ 'ಒಡರುತ್ತು ಅಮ್ಮಾವ ಆಲಾರಿಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>